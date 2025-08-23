OOAPAS atiende reportes de limpieza en alcantarillas y drenes de la ciudad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, informó que, si bien la limpieza preventiva en ríos y drenes de la ciudad ya concluyó, se continúa brindando atención a los reportes específicos relacionados con la limpieza de drenes y alcantarillas.
En entrevista colectiva, el funcionario explicó que el programa de limpieza de prevención de inundaciones se llevó a cabo de manera previa a la temporada de lluvias, con el propósito de retirar residuos de los afluentes y garantizar que el agua fluya de manera continua.
Precisó que, además de esa limpieza preventiva, se continúa con la atención de reportes ciudadanos, entre los que destacó el caso del dren Barajas, considerado uno de los más complejos por su angostura, lo que facilita que se presenten taponamientos, explicó.
Torres Ramírez recordó que la ciudadanía puede solicitar atención para limpieza de alcantarillas o retiro de residuos en drenes a través del Aqua Bot de la página del OOAPAS, e incluso por medio de las redes sociales del organismo.
En este sentido, Joaquín Toledo, encargado del área de Alcantarillado del OOAPAS, resaltó que se mantiene un monitoreo constante de los ríos y drenes, con el objetivo de atender tanto los reportes ciudadanos como eventualidades que puedan surgir.
Detalló que al corte de este viernes, el Río Grande registraba un 25% de su nivel, mientras que el Río Chiquito se encontraba en un 15%, y explicó que esta medición se realiza de manera constante a la altura de la avenida Michoacán.
En cuanto al dren de Los Itzicuaros, Toledo indicó que debido a sus características, al ubicarse en una zona baja, se encuentra actualmente a un 55% de su capacidad, por lo que el bombeo del cárcamo permanece de manera permanente.
“Ahorita hay niveles bajos, y si se coordinara algún desfogue de la presa se tendría primero que ubicar las condiciones que tenemos en los ríos y drenes para ver cuánta agua aguantamos sin ningún riesgo (…)”, puntualizó.
Cabe destacar que, en el caso del dren de Los Itzicuaros, autoridades municipales anunciaron la construcción de una barda en el margen de la colonia Benito Juárez, esto como parte de las acciones preventivas para la contención del agua en la zona.
