OOAPAS atiende reportes de limpieza en alcantarillas y drenes de la ciudad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, informó que, si bien la limpieza preventiva en ríos y drenes de la ciudad ya concluyó, se continúa brindando atención a los reportes específicos relacionados con la limpieza de drenes y alcantarillas.

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que el programa de limpieza de prevención de inundaciones se llevó a cabo de manera previa a la temporada de lluvias, con el propósito de retirar residuos de los afluentes y garantizar que el agua fluya de manera continua.

Precisó que, además de esa limpieza preventiva, se continúa con la atención de reportes ciudadanos, entre los que destacó el caso del dren Barajas, considerado uno de los más complejos por su angostura, lo que facilita que se presenten taponamientos, explicó.

Torres Ramírez recordó que la ciudadanía puede solicitar atención para limpieza de alcantarillas o retiro de residuos en drenes a través del Aqua Bot de la página del OOAPAS, e incluso por medio de las redes sociales del organismo.