OOAPAS arranca 2026 con obras en drenaje de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Intervenciones en redes de drenaje, sustitución de líneas de conducción, así como la adquisición y rehabilitación de equipos, forman parte de las acciones que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) llevará a cabo durante 2026.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, informó que algunos de los proyectos a ejecutarse este año con recursos de los programas Proder y Prosanear contemplan la intervención de 17 redes sanitarias en distintas colonias; de hecho, señaló que los trabajos ya iniciaron en la zona de Las Américas.