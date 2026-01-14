OOAPAS arranca 2026 con obras en drenaje de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Intervenciones en redes de drenaje, sustitución de líneas de conducción, así como la adquisición y rehabilitación de equipos, forman parte de las acciones que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) llevará a cabo durante 2026.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, informó que algunos de los proyectos a ejecutarse este año con recursos de los programas Proder y Prosanear contemplan la intervención de 17 redes sanitarias en distintas colonias; de hecho, señaló que los trabajos ya iniciaron en la zona de Las Américas.
Por su parte, el ingeniero Francisco Lemus, jefe del Departamento de Construcción del OOAPAS, indicó que la inversión destinada a estas intervenciones en redes sanitarias asciende a aproximadamente 43 millones de pesos, con lo cual se atenderán cerca de siete kilómetros de tubería.
El ingeniero añadió que otro de los trabajos programados es la sustitución de una línea de conducción, con una inversión aproximada de tres millones de pesos.
En cuanto a la adquisición de equipo, Torres Ramírez señaló que se tiene contemplada la compra de un equipo hidroneumático de desazolve, lo que permitirá reforzar las labores preventivas para evitar inundaciones en distintos puntos de la ciudad.
Además, indicó que se continuará con la rehabilitación de equipos electromecánicos en pozos y cárcamos, con el objetivo de mejorar el servicio para la población.
RPO