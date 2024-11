¡One More time! Interstella 5555 de Daft Punk llega a cines de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Uno de los dúos más icónicos de la música electrónica, llegarán a los cines de México, se trata de la película Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, de Daft Punk.

Fue a través de sus redes sociales que el dúo francés hizo el anunció de la llegada de su película Interstella 5555 después de casi 20 años de su lanzamiento original, por lo que todos sus fans tienen la oportunidad única de revivir canciones como One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger y Digital Love.