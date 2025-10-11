Oliver Laxe presenta “Sirat” en el FICM y comparte su visión sobre el cine y la vulnerabilidad

Durante la conferencia, Laxe habló sobre los retos de producción del filme, su búsqueda estética y el enfoque emocional que guía su obra. “Soy un cineasta de imagen”, señaló al explicar que su proceso creativo parte de lo visual y lo sensorial. Añadió que en Sirat la música y las luces son parte fundamental de la narrativa, y que la película fue concebida más como un viaje atmosférico que como un relato tradicional.

El director también compartió que algunas escenas fueron filmadas en contextos reales, como incendios y fiestas rave, lo que le permitió, según dijo, “entrar en un estado de trance” para capturar la esencia del momento. Reconoció que enfrentó cierto tipo de dificultades financieras antes del rodaje por lo que la música, uno de los ejes del filme, se trabajó durante casi un año previo a iniciar la filmación por el costeo de la misma.