Oliver Laxe habla sobre su colaboración con Pedro Almodóvar durante el FICM 2025

“Compartimos los Goya y, a partir de ahí, se generó complicidad. Hablamos mucho de cine, de cómo acompañar a los proyectos y cuidar el proceso creativo”, comentó el realizador durante la charla.

Laxe recordó que, cuando Sirat ya contaba con el respaldo de Movistar Plus+, envió el guion a Almodóvar, quien mostró interés inmediato en sumarse al proyecto.

“Le pareció una historia fuerte y quiso acompañarla. Me impresionó su compromiso y el de su equipo; trabajar con ellos ha sido un ejercicio de confianza y respeto por el proceso artístico”, añadió.

La participación de El Deseo en Sirat consolidó el apoyo institucional y económico necesario para completar la producción, rodada en España y Marruecos y estrenada este año en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado.