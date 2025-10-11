Oliver Laxe habla sobre su colaboración con Pedro Almodóvar durante el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conferencia de prensa de Sirat en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el director español Oliver Laxe habló sobre la colaboración que mantiene con el cineasta Pedro Almodóvar, quien participa como coproductor de su más reciente película.
En entrevista durante dicho evento, Laxe relató que el vínculo surgió luego de coincidir con el equipo de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, tras la temporada de premios de 2019, año en que ambos directores fueron reconocidos con el Premio Goya. A partir de entonces, explicó, comenzaron a conversar sobre cine y a intercambiar ideas sobre la creación cinematográfica.
“Compartimos los Goya y, a partir de ahí, se generó complicidad. Hablamos mucho de cine, de cómo acompañar a los proyectos y cuidar el proceso creativo”, comentó el realizador durante la charla.
Laxe recordó que, cuando Sirat ya contaba con el respaldo de Movistar Plus+, envió el guion a Almodóvar, quien mostró interés inmediato en sumarse al proyecto.
“Le pareció una historia fuerte y quiso acompañarla. Me impresionó su compromiso y el de su equipo; trabajar con ellos ha sido un ejercicio de confianza y respeto por el proceso artístico”, añadió.
La participación de El Deseo en Sirat consolidó el apoyo institucional y económico necesario para completar la producción, rodada en España y Marruecos y estrenada este año en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado.
Oliver Laxe destacó que colaborar con una figura como Almodóvar representa un punto de encuentro entre dos formas distintas de entender el cine, pero con una misma sensibilidad hacia el arte y la condición humana:
“Pedro es un referente que ha logrado mantener su humanidad y su autenticidad. Es un privilegio sentirse acompañado por alguien que cuida tanto las películas”, dijo el director.
Es de mencionar que en esta película se cuenta la historia de un padre y su hijo que llegan a un rave en el sur de Marruecos, en busca de mar, hija y hermana desaparecida hace varios meses en una de esas fiestas, recorriendo y repartiendo su foto una y otra vez, y aunque su esperanza se desvanece, continúan y siguen a unos ravers a una última fiesta en el desierto, encontrándose así contra sus propios límites.
La cinta, que combina elementos de drama, espiritualidad y suspenso, muy propios del estilo de Laxe, busca distribuirse en México a inicios de 2026. El director concluyó agregando que no descarta trabajar en futuros proyectos con el equipo de El Deseo.
rmr