Olimpia Experiencias Cava & Grill apuesta por unir la vinatería y la gastronomía en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Olimpia Experiencias Cava & Grill llegó a Morelia con una propuesta que fusiona la gastronomía y la vinatería en un mismo espacio, ofreciendo una experiencia integral para el público moreliano.

Durante el acto de inauguración, se precisó a este medio de comunicación que el concepto deriva de Vinos Olimpia, por lo que el establecimiento —ubicado en avenida Camelinas número 2978, colonia 5 de Diciembre— se compone de dos espacios principales, abiertos de lunes a sábado de 13:00 a 23:00 horas, y los domingos de 13:00 a 19:00 horas.