Olimpia Experiencias Cava & Grill apuesta por unir la vinatería y la gastronomía en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Olimpia Experiencias Cava & Grill llegó a Morelia con una propuesta que fusiona la gastronomía y la vinatería en un mismo espacio, ofreciendo una experiencia integral para el público moreliano.
Durante el acto de inauguración, se precisó a este medio de comunicación que el concepto deriva de Vinos Olimpia, por lo que el establecimiento —ubicado en avenida Camelinas número 2978, colonia 5 de Diciembre— se compone de dos espacios principales, abiertos de lunes a sábado de 13:00 a 23:00 horas, y los domingos de 13:00 a 19:00 horas.
En el primero se encuentra la vinatería, que abre desde las 11:00 horas y ofrece una amplia variedad de vinos blancos, tintos y rosados, así como otras bebidas alcohólicas como whisky, coñac y más.
Estas bebidas pueden ser seleccionadas por las y los comensales para acompañar la oferta gastronómica del restaurante, lo que permite una experiencia personalizada.
La sección del restaurante cuenta con una carta variada que incluye desde pastas hasta mariscos y cortes de carne. Además, dispone de una barra donde se preparan al momento cócteles de temporada, así como distintas bebidas sin alcohol.
En este tenor, Olimpia Experiencias Cava & Grill indicó que esta dinámica de integrar vinatería y gastronomía en un solo lugar representa la primera propuesta de este tipo en la capital michoacana.
Con motivo de su apertura, los precios de algunos vinos y licores se mantendrán similares a los de la vinatería, por lo que las y los interesados pueden acercarse a aprovechar estas promociones.
Finalmente, Olimpia Experiencias Cava & Grill invita a las y los morelianos a conocer y disfrutar de esta experiencia única, donde la gastronomía y el vino se combinan en un ambiente pensado para compartir, degustar y vivir nuevos sabores en la ciudad.
