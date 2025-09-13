¡Ojo! Esto no pasará los filtros de seguridad en las fiestas patrias en Morelia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar el orden y la seguridad en las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) da a conocer la lista de objetos cuyo ingreso no estará permitido al primer cuadro del Centro de Morelia.
En los puntos de acceso designados, los elementos de seguridad revisarán que los asistentes no ingresen con:
Armas
Bebidas alcohólicas
Alimentos y bebidas
Bastones para celular
Globos
Cigarros
Drogas
Pirotecnia
Mochilas
Encendedores
Silbatos
Sillas plegables y bancos
Balones y pelotas
Envases de plástico y vidrio
Cinturones
Láseres y lámparas
Paraguas
Propaganda política
Drones
Habrá seis accesos al primer cuadro de la ciudad, los cuales estarán ubicados en:
Macroacceso en la avenida Madero con Álvaro Obregón.
Dos accesos en Corregidora, para ingresar por Abasolo y García Obeso.
Dos accesos en Melchor Ocampo, en sus cruces con Ignacio Zaragoza y Morelos Norte.
Un acceso en Morelos Sur y Allende.
Para garantizar el bienestar de la población durante los festejos patrios, se desplegará un dispositivo integral de seguridad en Morelia, operado por la Guardia Civil, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.
BCT