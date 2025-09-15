¡Ojo! Así estará el clima para la noche del Grito en Morelia

Morelia

El SMN prevé cielo nublado y alta probabilidad de lluvia para la noche del 15 de septiembre en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 15 de septiembre se espera cielo completamente nublado en la capital michoacana, con una probabilidad de lluvia del 90%, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante el día, la temperatura máxima será de 23 °C y la mínima de 12 °C. Se estima una precipitación de hasta 16 litros por metro cuadrado, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al salir.

El viento proviene del norte con velocidades que oscilan entre los 0 y 5 km/h, con ráfagas máximas de 8 km/h.

👉 Se sugiere portar paraguas o impermeable y conducir con precaución, especialmente en zonas con riesgo de encharcamientos o tráfico pesado.

