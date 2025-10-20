Ofrecen talleres gratuitos de cine con enfoque de género en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de fomentar el cine comunitario desde una mirada feminista y sustentable, el colectivo Divergentes. Arte y Cine contra la violencia de género y Grupo Ratio Films lanzaron la convocatoria para el taller “Cámara y acción por un mundo mejor”, dirigido a mujeres y disidencias mayores de 18 años.
Este ciclo de talleres gratuitos propone un espacio de creación audiovisual con perspectiva de género y conciencia ecológica, donde las y los participantes podrán explorar nuevas formas de contar historias con impacto social. Cada taller incluye formación teórica, práctica cinematográfica y trabajo colectivo.
Las actividades se llevarán a cabo en tres municipios de Michoacán:
Acuitzio del Canje, del 14 al 16 de noviembre de 2025, en Proyecto Serpiente
Pátzcuaro, del 5 al 7 de diciembre de 2025, en El Gran Calavera
Morelia, del 9 al 11 de enero de 2026, en La Casita de las Artes y Oficios
El equipo formador está integrado por Sunya Madrigal, Margarita Fuentes Velázquez y, como invitado especial, el cineasta Abdiel Villaseñor.
Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente a través del formulario en línea: https://forms.gle/nopJyEPRyJP4SbYL7
Más información está disponible en: www.sunyaratio.com/divergentes
BCT