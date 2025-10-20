Ofrecen talleres gratuitos de cine con enfoque de género en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de fomentar el cine comunitario desde una mirada feminista y sustentable, el colectivo Divergentes. Arte y Cine contra la violencia de género y Grupo Ratio Films lanzaron la convocatoria para el taller “Cámara y acción por un mundo mejor”, dirigido a mujeres y disidencias mayores de 18 años.

Este ciclo de talleres gratuitos propone un espacio de creación audiovisual con perspectiva de género y conciencia ecológica, donde las y los participantes podrán explorar nuevas formas de contar historias con impacto social. Cada taller incluye formación teórica, práctica cinematográfica y trabajo colectivo.