Ofrece Yankel Benítez trabajo estrecho a vecinas y vecinos de La Aldea

En este marco, el encargado de la política pública del municipio refrendó el compromiso de la administración que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, con el desarrollo del municipio a través del diálogo permanente y, sobre todo, el trabajo que brinde resultados.

Frente al encargado del orden y habitantes de La Aldea, Yankel Benítez escuchó sus necesidades y tomó nota de las peticiones en el sentido de acondicionamiento de áreas verdes y nivelación de una cancha deportiva.