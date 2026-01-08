Oficiales logran auxiliar a persona en crisis emocional en salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a una intervención oportuna, elementos de la Policía de Morelia evitaron que una persona atentara contra su vida en el distribuidor vial de salida a Quiroga.
La acción fue posible tras recibir un reporte del C5, lo que permitió que oficiales acudieran rápidamente al lugar. Con sensibilidad y acompañamiento humano, lograron entablar un diálogo cercano con la persona en crisis, brindándole primeros auxilios psicológicos.
Una vez estabilizada, fue canalizada al Centro de Atención a Víctimas para recibir apoyo especializado.
Desde la corporación municipal se reiteró el compromiso de atender estas situaciones con respeto y humanidad. “En Policía Morelia trabajamos con sensibilidad, respeto y compromiso, priorizando siempre la vida y la seguridad de las personas”, se destacó en sus redes oficiales.
SHA