Oficiales logran auxiliar a persona en crisis emocional en salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a una intervención oportuna, elementos de la Policía de Morelia evitaron que una persona atentara contra su vida en el distribuidor vial de salida a Quiroga.

La acción fue posible tras recibir un reporte del C5, lo que permitió que oficiales acudieran rápidamente al lugar. Con sensibilidad y acompañamiento humano, lograron entablar un diálogo cercano con la persona en crisis, brindándole primeros auxilios psicológicos.

Una vez estabilizada, fue canalizada al Centro de Atención a Víctimas para recibir apoyo especializado.