¡Oficial! Cañas en Morelia empiezan este fin de semana

Asimismo, se prevé la instalación de puestos en el transcurso del sábado 19 de noviembre, para iniciar a vender el 20 de este mes por la mañana.

Es de recordar que el secretario de Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, anunció que en este 2022 no habrá venta de alcohol por parte de los diferentes comerciantes.

"No está autorizada la venta de alcohol en el evento. Desde el año pasado no hubo permisos, no queremos que se haga una cantina en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, queremos que sea un espacio recreativo y familiar no tenemos registro de inconformidad por parte de los comerciantes hasta el momento", dijo.

