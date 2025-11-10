Octubre cerró con 22 homicidios en Morelia; autoridades detienen a más de seis implicados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, el mes de octubre cerró con un total de 22 homicidios, y se logró la detención de más de seis personas implicadas en este delito de alto impacto, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado refirió que, tal como se había comentado previamente, se registró un repunte en este delito durante los primeros días de octubre.

“Sin embargo, hicimos un trabajo coordinado de inteligencia y de investigación con la Fiscalía General del Estado, lo que permitió la detención de varios generadores de violencia, que eso nos ayudó a contener este tema (…)”, indicó.

Aunado a esto, el comisionado recalcó que se mantuvo la presencia y coordinación policial con la 21/a Zona Militar, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad.

Cuestionado sobre el número total de detenidos, externó que fueron más de seis individuos relacionados con situaciones de delincuencia organizada y con algunos de los homicidios registrados durante octubre.

Entre los principales focos rojos, indicó que se ubicaron en la Tenencia Morelos, Villas del Pedregal y la colonia Leandro Valle, donde se registró un mayor número de reportes y se dio respuesta por parte de los tres niveles de gobierno.

BCT