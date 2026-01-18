Obtiene FGE vinculación a proceso contra Neftalí “N” por su presunta relación en delitos contra la salud, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, obtuvo vinculación a proceso de Neftalí “N”, de 27 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión simple de metanfetamina.

Los hechos ocurrieron en la calle María Rodríguez del Toro de Lazarín, en la colonia Jacarandas, en esta ciudad de Morelia, lugar donde elementos de la Guardia Civil realizaban labores de vigilancia cuando observaron al imputado, quien, al notar la presencia policial, comenzó a correr, por lo que los agentes iniciaron una persecución.

Metros adelante, Neftalí “N” fue alcanzado e intervenido. Durante la inspección, los oficiales aseguraron una pipa de cristal con residuos calcinados, una bolsa con sustancia cristalina y granulosa de color blanco con características similares a la metanfetamina, así como un envoltorio que contenía hierba verde y seca con propiedades propias de la marihuana.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que integró la carpeta de investigación y lo presentó ante el Juez de Control.

En audiencia inicial de control de detención, la autoridad judicial calificó de legal la actuación policial, vinculó a proceso al imputado y autorizó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

