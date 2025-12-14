Obtiene FGE vinculación a proceso contra Jessica Andrea “N”, presunta responsable del homicidio de un hombre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Jessica Andrea “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre en esta ciudad capital.

De acuerdo con las constancias de la Carpeta de Investigación, los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2024, cuando la víctima, Cuauhtémoc L., se encontraba en un domicilio del fraccionamiento Villa Magna, acompañado de la detenida y otras personas. En ese lugar, Jessica Andrea “N” y sus cómplices sometieron y ataron a la víctima, cubriéndole el rostro.

Posteriormente, lo trasladaron a su domicilio en la colonia Margarita Maza de Juárez, donde fue agredido con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte. Tras consumar la agresión, las personas implicadas se dieron a la fuga.

La Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso llevó a cabo las investigaciones correspondientes, integrando los datos de prueba que permitieron solicitar y obtener orden de aprehensión en contra de Jessica Andrea “N”, por su presunta participación en el delito.

La investigada fue detenida y puesta a disposición del Juez de Control que la requería, quien resolvió vincularla a proceso, le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.

BCT