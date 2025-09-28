Obtiene FGE vinculación a proceso contra involucrado en delito de extorsión en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Ángel Heriberto “N”, por su posible relación en el delito de extorsión, cometido en agravio de dos comerciantes, en el municipio de Morelia.

De acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación el pasado 21 de septiembre, el imputado se presentó ante las víctimas refiriendo ser trabajador del Ayuntamiento de Morelia y manifestó que se encontraba bajando apoyos de material para construcción, logrando con ello ganarse su confianza.

Posteriormente, los días 21 y 22 de septiembre, el ahora investigado acudió nuevamente al local comercial de las afectadas ubicado en la localidad de Atapaneo; ahí les hizo diversas exigencias económicas, mismas que se materializaron mediante depósitos bancarios y entregas personales de dinero.

Por lo anterior, y en atención a la denuncia presentada ante la UECS, en coordinación con la Policía Morelia y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) implementaron un operativo que permitió la detención en flagrancia de Ángel Heriberto “N", justo en el momento en que pretendía cobrar uno de los pagos extorsivos.

Tras actuaciones, el investigado fue conducido ante la autoridad jurisdiccional que, tras valorar cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso, además de fijar prisión preventiva oficiosa hasta concluir con la investigación.

