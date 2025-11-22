Obtiene FGE vinculación a proceso contra David “N” y José Francisco “N” por el delito de robo calificado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Dirección de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia, obtuvo vinculación a proceso en contra de David “N” y José Francisco “N”, por su posible relación en el delito de robo calificado, cometido en agravio de una empresa de telecomunicaciones, en el municipio de a Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, el pasado 19 de noviembre, los investigados se encontraban en la calle Morelos Norte, a la altura de la Casa de la Cultura, donde cortaron un cable telefónico que estaba sujeto a un poste de madera propiedad de la empresa de telecomunicaciones.

Tras realizar el corte, los imputados se apoderaron aproximadamente de 13 metros de cable, mismo que fue localizado en posesión de José Francisco “N”, quien fue sorprendido por la Policía Municipal de Morelia, arribaron al sitio derivado de un reporte generado por el C5i. Al notar la presencia de los agentes, David “N” arrojó unas pinzas al interior del inmueble cultural; ambos fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público.

En audiencia de control de detención, un Juez de Control calificó de legal la detención, resolvió vincularlos a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

