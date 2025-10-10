Obtiene FGE fallo condenatorio contra dos hermanos, responsables del secuestro y homicidio de un hombre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo fallo condenatorio en contra de dos hermanos, responsables del secuestro y homicidio de un hombre, ocurrido en el 2020, en esta capital.

Se trata de Néstor C. y Jesús Adrián C., quienes secuestraron y privaron de la vida a Hugo G.

El 25 de octubre de 2020, Hugo G., caminaba sobre la avenida Michoacán, en la colonia Las Margaritas, cuando fue alcanzado por los tripulantes de un vehículo Toyota, tipo Prius, color gris, que, tras cerrarle el paso, descendieron de la unidad para amagarlo con un arma de fuego y obligarlo a subir a la unidad.

Al día siguiente, personal de la triada investigadora fue informado sobre el hallazgo de un cuerpo, mismo que fue ubicado en Las Espigas, municipio de Tarímbaro, a donde acudieron para llevar a cabo las actuaciones correspondientes, lográndose establecer que se trataba de Hugo G.

Durante los actos de investigación, la Unidad Especializada para la Investigación del Homicidio Doloso reunió datos de prueba de la participación de los hermanos Néstor y Jesús Adrián, contra quienes solicitó orden de aprehensión que fue cumplimentada.

Ambos fueron presentados en audiencia de formulación de imputación; ahí el Juez de Control resolvió su vinculación a proceso.

Tras concluir el desfile probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento los encontró culpables y emitió fallo condenatorio en su contra. En próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena.

BCT