Obras y accidentes mantienen tres semáforos fuera de servicio en Morelia: Sedum Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los semáforos ubicados en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas serán reparados por los responsables de la obra del teleférico, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum).
Durante una entrevista colectiva, la secretaria señaló que en Morelia se cuenta con 102 intersecciones semaforizadas, de las cuales actualmente tres no están en funcionamiento: dos en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas y una más en Cuautla.
Respecto a los dos semáforos cercanos al monumento, indicó que estos se averiaron debido a los trabajos que se realizan para la construcción de la estación del teleférico.
“Hubo un daño, una libranza y nos comentaron que lo van a reparar. Ya se dañó en otro momento hace como 3 meses, y la empresa lo reparó, (…)”, destacó la secretaria, al referir que si bien la reparación suele tardar, sí se realizó en aquella ocasión.
En cuanto al semáforo ubicado en Cuautla, explicó que no está en funcionamiento debido a un accidente vial, por lo que la aseguradora aún no libera el recurso para su reparación. Por ello, esperan que en los próximos días se instale un semáforo temporal.
“En este tema, estamos viendo para el próximo año con Policía Morelia otro mecanismo, como la retención del vehículo hasta que el seguro se haga responsable (…)”, expuso.
En este tenor, la secretaria comentó que otro punto afectado por un accidente vial fue en la zona cercana al Audi, donde no se ha logrado reponer el controlador, cuyo costo estimado es de 800 mil pesos. Añadió que, debido a que este caso llegó a juicio, la aseguradora todavía no ha liberado el recurso.
