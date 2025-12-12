Obras y accidentes mantienen tres semáforos fuera de servicio en Morelia: Sedum Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los semáforos ubicados en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas serán reparados por los responsables de la obra del teleférico, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum).

Durante una entrevista colectiva, la secretaria señaló que en Morelia se cuenta con 102 intersecciones semaforizadas, de las cuales actualmente tres no están en funcionamiento: dos en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas y una más en Cuautla.

Respecto a los dos semáforos cercanos al monumento, indicó que estos se averiaron debido a los trabajos que se realizan para la construcción de la estación del teleférico.

“Hubo un daño, una libranza y nos comentaron que lo van a reparar. Ya se dañó en otro momento hace como 3 meses, y la empresa lo reparó, (…)”, destacó la secretaria, al referir que si bien la reparación suele tardar, sí se realizó en aquella ocasión.