Obras Públicas repara intersección deteriorada en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales realizan trabajos sobre la intersección de la avenida Morelos Norte con Emiliano Zapata, debido a que la superficie presentaba un fuerte deterioro. Por este motivo, la circulación en la zona permanece cerrada y se prevé reabrirla aproximadamente a las 16:00 horas.
El ingeniero Enrique Salas, encargado de la Dirección de Mantenimiento Vial de Obras Públicas, explicó que el daño en este punto se debe principalmente al constante paso de transporte pesado y a las características de la vialidad.
La inversión se realiza con material proporcionado por el Ayuntamiento, con un monto cercano a los 250 mil pesos, que incluye maquinaria, insumos y cuadrillas destinadas a las labores. Sobre el trabajo en proceso, compartió que se retirará la carpeta deformada y, tras el análisis correspondiente, se colocará una nueva carpeta de concreto asfáltico.]
Para finalizar, indicó que en este punto específico operan ocho máquinas y, de manera paralela, se realizan labores de bacheo en la zona del monumento al Pípila, así como en otras partes de la ciudad.
RPO