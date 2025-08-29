Obras Públicas repara intersección deteriorada en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales realizan trabajos sobre la intersección de la avenida Morelos Norte con Emiliano Zapata, debido a que la superficie presentaba un fuerte deterioro. Por este motivo, la circulación en la zona permanece cerrada y se prevé reabrirla aproximadamente a las 16:00 horas.

El ingeniero Enrique Salas, encargado de la Dirección de Mantenimiento Vial de Obras Públicas, explicó que el daño en este punto se debe principalmente al constante paso de transporte pesado y a las características de la vialidad.