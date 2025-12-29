Obras Públicas Municipal registra 120 mil baches intervenidos en 2025

Añadió que aún continúan atendiendo esta problemática, pues reconoció que muchas vialidades requieren incluso trabajos adicionales al bacheo para quedar en mejores condiciones.

Aunado a esto, el secretario indicó que la instrucción de la actual administración es trabajar de manera interinstitucional, es decir, en coordinación con otras dependencias que también intervienen en este rubro, como el OOAPAS.

Cabe resaltar que, en entrevistas anteriores, el edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, externó que entre los proyectos que se tienen contemplados para 2026 se espera trabajar en el arreglo de vialidades que ya han cumplido su vida útil.