Obras Públicas ha atendido 50 socavones en Morelia en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año se han atendido aproximadamente 50 socavones en Morelia; algunos de estos se han originado por el incremento de la captación en los colectores pluviales, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
En entrevista colectiva, el funcionario explicó que, para dar atención a esta problemática, se trabaja de manera coordinada con distintas áreas, principalmente con el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).
"En lo que va del año se han atendido cerca de 50 socavones; se ha trabajado con OOAPAS, donde intervienen al sondear la zona y ver lo que está dañado, y nosotros darle recubrimiento, y bueno, Policía Morelia con todo lo que es el tema de la señalética (…)", puntualizó.
Sosa Tapia señaló que no existe una zona específica catalogada como punto rojo, aunque reconoció que algunos de los socavones que han causado mayor impacto se han registrado en las laterales de la avenida Camelinas.
Asimismo, explicó que la aparición de estos hundimientos se debe, en algunos casos, al incremento de la captación de agua en los colectores pluviales y, en otros, al deterioro de las vialidades.
Para finalizar, el secretario Juan Fernando Sosa subrayó la relevancia de reportar de inmediato la presencia de un socavón, con la intención de que todas las áreas involucradas actúen de manera oportuna, evitando riesgos a la ciudadanía y un mayor deterioro en las vialidades.
“La importancia de atenderlos es resguardar primero la integridad de los ciudadanos, para evitar tener un percance mayor, y en ese sentido se acordona la zona e intervienen las áreas correspondientes”, concluyó.
rmr