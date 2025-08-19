Obras Públicas ha atendido 50 socavones en Morelia en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año se han atendido aproximadamente 50 socavones en Morelia; algunos de estos se han originado por el incremento de la captación en los colectores pluviales, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que, para dar atención a esta problemática, se trabaja de manera coordinada con distintas áreas, principalmente con el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

"En lo que va del año se han atendido cerca de 50 socavones; se ha trabajado con OOAPAS, donde intervienen al sondear la zona y ver lo que está dañado, y nosotros darle recubrimiento, y bueno, Policía Morelia con todo lo que es el tema de la señalética (…)", puntualizó.