Obras Públicas dará mantenimiento a vialidades del centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los próximos días, la Secretaría de Obras Públicas Municipales realizará labores de rehabilitación en distintas calles del Centro Histórico de Morelia, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que el viernes se direccionaron cuadrillas para trabajar en el centro de la capital, particularmente en la intersección de la avenida Morelos Norte con Emiliano Zapata, debido al deterioro de la vialidad (la cual ya ha sido intervenida por más de tres ocasiones en este año).

En ese sentido, fue cuestionado sobre otros puntos del Centro Histórico donde se prevén labores de bacheo o mantenimiento. Al respecto, comentó que se tienen contempladas calles como Antonio Alzate y 20 de Noviembre.

“Prácticamente queremos darle mantenimiento a partir de ahorita y durante todos estos días al Centro Histórico. Hay unas calles que llevan concreto y otras adoquín, entonces estaríamos trabajando con distintos materiales (…)”, subrayó el secretario.

Agregó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en septiembre continuarán las lluvias e incluso podrían intensificarse. Ante ello, recordó que las brigadas de bacheo trabajarán de manera permanente.