Obras Públicas dará mantenimiento a vialidades del centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los próximos días, la Secretaría de Obras Públicas Municipales realizará labores de rehabilitación en distintas calles del Centro Histórico de Morelia, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, el funcionario señaló que el viernes se direccionaron cuadrillas para trabajar en el centro de la capital, particularmente en la intersección de la avenida Morelos Norte con Emiliano Zapata, debido al deterioro de la vialidad (la cual ya ha sido intervenida por más de tres ocasiones en este año).
En ese sentido, fue cuestionado sobre otros puntos del Centro Histórico donde se prevén labores de bacheo o mantenimiento. Al respecto, comentó que se tienen contempladas calles como Antonio Alzate y 20 de Noviembre.
“Prácticamente queremos darle mantenimiento a partir de ahorita y durante todos estos días al Centro Histórico. Hay unas calles que llevan concreto y otras adoquín, entonces estaríamos trabajando con distintos materiales (…)”, subrayó el secretario.
Agregó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en septiembre continuarán las lluvias e incluso podrían intensificarse. Ante ello, recordó que las brigadas de bacheo trabajarán de manera permanente.
“La verdad estamos trabajando, la intención es no bajar la guardia y trabajar sobre avenidas principales. La próxima semana se dará prioridad a lo que es el Centro Histórico, de ahí pasaremos a otras zonas como el obelisco a Lázaro Cárdenas (…)”, destacó.
Sosa Tapia reconoció que, aunque las labores de bacheo son prioritarias, en ocasiones la ciudadanía manifiesta inconformidad por los cierres viales que generan.
Al respecto, aclaró que estos cierres son momentáneos y resaltó que, en temporada de lluvias, el número de baches aumenta, por lo que resulta necesario realizar este tipo de intervenciones para minimizar las afectaciones a la población.
Cabe resaltar que, en entrevistas anteriores, el secretario ha señalado que en temporada de lluvias las brigadas de la dependencia atienden aproximadamente cinco mil baches a la semana.
Y para reportar un bache, la ciudadanía puede comunicarse al 072 o ingresar a la aplicación del Ayuntamiento de Morelia, donde existe un apartado específico para este tipo de reportes.
mrh