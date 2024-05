Obras de primaria Belisario Domínguez no han iniciado; plantel se cerró hace 3 semanas, acusan padres

“Ahí viene la complicación, porque la mayoría de los padres de familia, tanto el papá como la mamá trabajamos y sobre todo el tema de que no tenemos con quien dejar a veces a los pequeños. También es responsabilidad la educación de nuestros hijos, pero no es lo mismo recibir las clases de manera presencial que en casa. Tenemos un número de madres jefas de familia que su complicación es mayor”.

El representante de los padres de familia recordó que desde hace tres años comenzaron los problemas estructurales con la fractura de una de las columnas del patio central, se hizo la reparación y la persona encargada del trabajo recomendó sustituir la totalidad de las columnas. Pese a ello, las autoridades no realizaron ninguna otra reparación, por lo que el año pasado se fracturó otra columna y se desprendió una cornisa.

Por lo anterior, explicó, tras varias gestiones y el dictamen de Protección Civil, las autoridades de Planeación de la Secretaría de Educación del Estado informaron a los padres de familia que se comenzaría con los trabajos de reparación, a la par de que las clases continuarían, ya que se resguardaría el área y se dejarían de utilizar por un tiempo un par de salones.

Sin embargo, hace un mes, el personal docente recibió indicaciones de que se debía desalojar el plantel por cuestiones de seguridad y de manera momentánea las clases se impartirían a distancia, en lo que se encontraba un edificio cerca de la zona.

“No somos expertos en el tema, pero nosotros ya vivimos un tema de reparaciones y no fue más de 2 meses el tiempo que se llevó, creemos que es excesivo el tiempo que nos están dando. Inclusive creemos que en este año prácticamente no se van a realizar reparaciones, creemos que no hay el presupuesto para hacerlo, ahorita sabemos el recurso a donde está focalizado, yo creo que su prioridad de ellos es ganar una elección, a resguardar y tener la calidad de los servicios, o inclusive prefieren dar conciertos, verdad, que enfocar el recurso a la educación”.

Finalmente, los padres de familia adelantaron que esperarán a la respuesta de la SEE, por lo que no descartaron realizar otras acciones, tentativamente, la siguiente semana estarían realizando una toma simbólica afuera del plantel, en la que los menores recibirían sus clases.