Obra "Lo que queda de nosotros" llegará a Morelia con función a beneficio de perros rescatados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra de teatro "Lo que queda de nosotros", escrita por Sara Pinet y Alejandro Ricaño, llegará a Morelia el domingo 22 de marzo, con una función especial en el Teatro Stella Inda, en beneficio del refugio de animales GHAPAD (Generando Hogares de Amor Para Animales Desprotegidos A.C.).

Esta presentación forma parte de una gira nacional y tiene como objetivo apoyar la labor de GHAPAD, organización que rescata, cuida y promueve la adopción de perros en situación de calle.

La puesta en escena es protagonizada por Agni González en el papel de Totó y Alejandra Zavala como Nata, quienes, junto con el equipo creativo de la compañía Vitalux, dan vida a esta historia de amor, pérdida y segundas oportunidades. A través de un lenguaje emotivo y accesible, la obra aborda el abandono, la empatía y el duelo, tocando fibras sensibles del público.