Obra "Lo que queda de nosotros" llegará a Morelia con función a beneficio de perros rescatados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra de teatro "Lo que queda de nosotros", escrita por Sara Pinet y Alejandro Ricaño, llegará a Morelia el domingo 22 de marzo, con una función especial en el Teatro Stella Inda, en beneficio del refugio de animales GHAPAD (Generando Hogares de Amor Para Animales Desprotegidos A.C.).
Esta presentación forma parte de una gira nacional y tiene como objetivo apoyar la labor de GHAPAD, organización que rescata, cuida y promueve la adopción de perros en situación de calle.
La puesta en escena es protagonizada por Agni González en el papel de Totó y Alejandra Zavala como Nata, quienes, junto con el equipo creativo de la compañía Vitalux, dan vida a esta historia de amor, pérdida y segundas oportunidades. A través de un lenguaje emotivo y accesible, la obra aborda el abandono, la empatía y el duelo, tocando fibras sensibles del público.
Los boletos ya están disponibles, incluso con descuento en preventa y se pueden adquirir en línea a través de plataformas y loquequedadenosotros.com.mx. La función es apta para toda la familia y especialmente significativa para quienes desean apoyar una causa noble mientras disfrutan del talento escénico nacional.
¿De qué va la obra? -spoiler-
"Lo que queda de nosotros" cuenta la historia de Nata, una adolescente que, tras perder a sus padres, se encierra emocionalmente y decide abandonar a Totó, su perro.
Desde ahí, la narrativa se divide entre las vivencias de ambos: mientras Nata enfrenta el vacío del duelo, Totó emprende un viaje de supervivencia marcado por la lealtad y el amor incondicional.
A través de esta estructura dual, la obra reflexiona sobre el abandono, la importancia de los vínculos afectivos y la posibilidad de sanar, incluso desde la pérdida.
