Obra del estacionamiento del mercado Independencia podría terminar en septiembre: Servicios Públicos Municipales

Aunado a esto, el secretario comentó que lo que corresponde a la dependencia a su cargo se centra en introducir la parte de la energía subterránea. Esto con la finalidad de que cada local cuente con energía eléctrica de manera individual, y así se pueda retirar el cableado que se manejaba con anterioridad, -explicó-.

Cuestionado respecto a si el Ayuntamiento sí estará concretando una sanción en contra de la empresa concesionaria encargada de la obra, subrayó que esta es una cuestión que le compete analizar a otras áreas.

Por lo que aseveró que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales estará trabajando para que, una vez entregada la obra, se reinstalen a los comerciantes que se vieron afectados por el siniestro ocurrido hace dos años.

Aunado a esto, Susan Melissa Vásquez Pérez, síndica, informó a medios de comunicación que lo que se busca es que la obra se culmine lo más pronto posible para que el estacionamiento esté debidamente terminado para reinstalar a los locatarios y así, la ciudadanía pueda acudir con facilidad a hacer sus compras.