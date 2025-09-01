Obra del estacionamiento del mercado Independencia podría terminar en septiembre: Servicios Públicos Municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, estimó que debido a los avances que se registran, posiblemente en este mes de septiembre se culminen los trabajos del estacionamiento del mercado Independencia.
“En el estacionamiento prácticamente ya se coló la última rampa, están en los detalles. Estimo que en este mes sí estén ya terminando. En el recorrido que hice la semana pasada estaban prácticamente en proceso de pintura (…)”, subrayó.
Aunado a esto, el secretario comentó que lo que corresponde a la dependencia a su cargo se centra en introducir la parte de la energía subterránea. Esto con la finalidad de que cada local cuente con energía eléctrica de manera individual, y así se pueda retirar el cableado que se manejaba con anterioridad, -explicó-.
Cuestionado respecto a si el Ayuntamiento sí estará concretando una sanción en contra de la empresa concesionaria encargada de la obra, subrayó que esta es una cuestión que le compete analizar a otras áreas.
Por lo que aseveró que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales estará trabajando para que, una vez entregada la obra, se reinstalen a los comerciantes que se vieron afectados por el siniestro ocurrido hace dos años.
Aunado a esto, Susan Melissa Vásquez Pérez, síndica, informó a medios de comunicación que lo que se busca es que la obra se culmine lo más pronto posible para que el estacionamiento esté debidamente terminado para reinstalar a los locatarios y así, la ciudadanía pueda acudir con facilidad a hacer sus compras.
Cuestionada respecto a la posible sanción o multa que se pueda dirigir a la concesionaria indicó lo siguiente: “Tendríamos que hacer una demanda. Sin embargo, insisto en que primero tendríamos que agotar todo el tema de los acuerdos que quedaron (…)”.
RYE