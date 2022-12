Obra de Siervo de la Nación al 98%, señala alcalde de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que aún no hay una fecha precisa para concluir el puente de la avenida Siervo de la Nación.

En entrevista con medios, el edil no precisó una fecha para abrir esta construcción y no sabe si será en este mes de diciembre o hasta 2023, pero indicó que pedirá un calendario de cierre de obra y un nuevo compromiso con los constructores para hacer pública una fecha de apertura.

"Estoy aprentándoles mucho para que así sea (inaugurarlo este 2022) pero no me quiero comprometer a una fecha en donde no se vaya nuevamente a cumplir. Estoy encima de los constructores todo el tiempo, falta muy poquito", apuntó.

Añadió que ya se puede caminar completamente de un lado al otro, falta colar dos losas y colocar algunas trabes. Estimó que el avance representa un 98 por ciento y "está a nada de terminarse".

Cabe recordar que ya se puede circular por la parte de abajo y falta abrir la parte de arriba. El próximo 20 de diciembre se cumplirán dos años del arranque de esta obra.

El edil moreliano dijo entender a la ciudadanía que pide que esta y otras obras se concluyan lo más pronto posible "todos padecemos los distribuidores viales, salida a Salamanca, Mil Cumbres y más cuando no hay orden en las obras".

Sobre el puente peatonal que piden los vecinos de la zona en esta obra, Martínez Alcázar señaló que no está considerado pero se revisan los proyectos y definirlo más adelante.

Relacionado al tema de los puentes, el alcalde señaló que van a pedir que éstos sean diseñados de manera distinta para futuros proyectos como los del Mercado de Abastos y La Paloma.

AC