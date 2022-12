"Nunca se usaron los baños de los niños", aclara directora del turno nocturno de la escuela Simón Bolívar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Nunca se usaron los baños de los niños", aclararon directivos del turno nocturno de la escuela primaria Simón Bolívar tras la denuncia ciudadana compartida por MiMorelia.com.

Fue el pasado 29 de noviembre que a esta redacción llegó una denuncia de una ciudadana, quien señaló que "en la escuela Simón Bolívar Primaria, que está justo frente a El Caballito, están rentando los baños y el estacionamiento para el evento del Cañafest".

"Nuestros hijos se quejan de que los baños están muy sucios y que no hay agua. Estamos hablando con los de la mesa directiva de la escuela y ellos a su vez con el director matutino y comentan no saber nada al respeto. Se me hace una falta de respeto para todos los niños y además de la enfermedades que se puedan acarrear con esta situación", reza la denuncia aún pública en Facebook.