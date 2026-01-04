Morelia

Nuevo grupo motorizado de la SSP agilizará atención y prevención del delito

A través de patrullajes estratégicos, proximidad social y respuesta rápida a emergencias
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) de la Guardia Civil, una unidad estratégica diseñada para responder con rapidez, eficiencia y cercanía a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo así la atención inmediata a emergencias y la prevención del delito.

Este agrupamiento está conformado por elementos altamente capacitados en la conducción de motocicletas policiales, seleccionados mediante un proceso riguroso que evaluó sus habilidades técnicas, condición física y perfil profesional, con el objetivo de formar un equipo con altos estándares operativos y vocación de servicio.

Las labores del GRIM se enfocan en patrullajes preventivos y de proximidad en zonas estratégicas de Morelia, definidos con base en el análisis de incidencia delictiva, mapas de calor y el reloj criminológico. Estas herramientas permiten una presencia policial focalizada y adaptable al comportamiento delictivo en tiempo real.

Además de la prevención, el grupo tiene como función primordial brindar atención inmediata a emergencias, reforzando la capacidad de reacción de la Guardia Civil ante reportes ciudadanos y situaciones que requieren intervención oportuna, siempre con estricto apego a los derechos humanos.

La actuación de los elementos se rige bajo una política de cero tolerancia a la corrupción y a las malas prácticas, alineada a la instrucción del Gobierno de Michoacán de recuperar y fortalecer la confianza ciudadana, a través de un servicio policial profesional, transparente y cercano.

La SSP recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, el número 911 está disponible las 24 horas del día como vía directa para solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad.

