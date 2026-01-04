Nuevo grupo motorizado de la SSP agilizará atención y prevención del delito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) de la Guardia Civil, una unidad estratégica diseñada para responder con rapidez, eficiencia y cercanía a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo así la atención inmediata a emergencias y la prevención del delito.

Este agrupamiento está conformado por elementos altamente capacitados en la conducción de motocicletas policiales, seleccionados mediante un proceso riguroso que evaluó sus habilidades técnicas, condición física y perfil profesional, con el objetivo de formar un equipo con altos estándares operativos y vocación de servicio.