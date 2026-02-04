Nuevo C4 de la Policía Morelia entra en etapa final de equipamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los próximos días se realizará la inauguración del C4 de la Policía Morelia, informó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

Al respecto, el edil señaló que la obra civil se encuentra prácticamente en su etapa final, por lo que actualmente se realizan labores de limpieza y afinación de detalles.

“En estos días vamos a equipar, y pronto lo vamos a inaugurar, así como todo el edificio sur, que es lo último que faltaba (…)”, resaltó.

En este contexto, Martínez Alcázar indicó que de manera paralela también se acondicionan las instalaciones de la Corte Municipal, así como el edificio sur del Centro Administrativo de Morelia (CAM), espacio donde se instalarán diversas áreas del Ayuntamiento.