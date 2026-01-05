Nuevo arzobispo de Morelia deberá continuar con trabajos de construcción de la paz: Carlos Garfias

Todo está listo para que el cambio sea rápido, por lo que dejó en claro que se espera que la Santa Sede acepte su renuncia a la brevedad y así, José Armando Álvarez Cano asuma como arzobispo de Morelia y se dé continuidad a los trabajos que hoy se realizan.

Aseguró que la Arquidiócesis de Morelia se encuentra en un buen momento en el tema pastoral, por lo que uno de los compromisos es que se busque avanzar para atender los pendientes que se quedan en esta materia, más cuando ya hay la apertura con las autoridades civiles.

"Todo podría avanzar más, siempre habrá perspectiva del futuro ideal; el tiempo para mí se ha concluido y espero que monseñor Armando Álvarez Cano le dé continuidad e impulse lo que ha quedado pendiente", especificó.

Carlos Garfias comentó que se va en paz y con la satisfacción por la labor realizada. Este 9 de enero, indicó, se cumple la ley para retirarse del cargo por cumplir 75 años.

Los últimos cinco años, refirió, su salud no ha sido la mejor a raíz del covid-19; hoy padece de diabetes e hipertensión, además de problemas intestinales. La movilidad es otro problema de salud que tiene, pero dejó en claro que nada le ha impedido seguir desarrollando las actividades eclesiásticas y, ya sea como arzobispo o después del cargo, continuará participando en las actividades que se le requieran.

