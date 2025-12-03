Nueva planta potabilizadora para Morelia podría concretarse en 2026: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que para el 2026 pueda concretarse el proyecto de una planta potabilizadora al poniente de Morelia, con la cual se beneficiaría a cientos de ciudadanos de la capital michoacana, informó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, el alcalde señaló que en días pasados sostuvo una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se abordaron algunos de los proyectos contemplados para Morelia el próximo año.