Nueva planta potabilizadora para Morelia podría concretarse en 2026: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que para el 2026 pueda concretarse el proyecto de una planta potabilizadora al poniente de Morelia, con la cual se beneficiaría a cientos de ciudadanos de la capital michoacana, informó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista, el alcalde señaló que en días pasados sostuvo una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se abordaron algunos de los proyectos contemplados para Morelia el próximo año.
Aunado a esto, el edil señaló que todavía se encuentran en análisis los esquemas de inversión, con el propósito de definir cuánto aportaría la federación, el estado y el municipio.
Añadió que la intención es poder realizar esta obra el siguiente año, y estimó que beneficiaría a “toda la ciudad”, pues permitiría liberar más agua para el acuaférico.
Martínez Alcázar detalló que aún no se determina el espacio exacto para la construcción del proyecto; sin embargo, indicó que esperan sea en la zona alta del poniente del municipio (entre Villas del Pedregal y la presa), ya que por gravedad se ahorrarían costos de energía y bombeo para llevar el agua a la planta.
RPO