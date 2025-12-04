Nueva planta potabilizadora garantizará agua para Morelia por 20 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia impulsa la construcción de una nueva planta potabilizadora, un proyecto estratégico que fortalecerá el servicio de agua potable y garantizará el suministro para la ciudadanía por más de dos décadas.

La obra contempla la entrega de aproximadamente 400 litros por segundo para la ciudad y se desarrollará bajo un esquema tripartita entre el Ayuntamiento de Morelia, el Gobierno del Estado y la Federación, lo que permitirá consolidar una infraestructura hidráulica de gran alcance y beneficios duraderos para miles de familias.

En sesión de Cabildo, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar destacó la visión de largo plazo con la que se impulsa este proyecto: