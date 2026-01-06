Nueva opción para gamers en Morelia: Colegio de Morelia abre sala interactiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia habilitó un nuevo Espacio Gamer, pensado para jóvenes y adultos interesados en el mundo de los videojuegos, el cual está disponible de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00 horas.

Ubicado en Av. Guadalupe Victoria 2225, en la colonia Lomas de Santiaguito, el lugar cuenta con PCs gamer, consolas, simulador de conducción y zona de Beyblades, ofreciendo una experiencia interactiva y segura para el público. El costo por hora es de $25 pesos.