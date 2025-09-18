Nublado y con tormentas por la tarde, el pronóstico este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se pronostica un día lluvioso e inestable en Morelia, con presencia de neblina por la mañana y tormentas a partir del mediodía, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Desde las 07:00 horas se registrará neblina con una temperatura de 14°C, mientras que hacia las 14:00 horas se espera una tormenta con 60% de probabilidad de lluvia y una caída estimada de 4.6 mm. La temperatura máxima alcanzará los 24°C, con sensación térmica de hasta 25°C.

Por la tarde y noche, se prevé lluvia débil con descenso gradual de la temperatura: 20°C a las 17:00 horas y hasta 15°C hacia las 23:00 horas. Los vientos oscilarán entre 2 y 26 km/h, con dirección variable del oeste al sureste durante el día.

Además, el índice de radiación solar será muy alto entre las 11:00 y las 14:00 horas, alcanzando niveles de fotoprotección de 8 a 9 FPS, por lo que se recomienda utilizar bloqueador solar en caso de exposición al sol.

rmr