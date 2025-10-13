“Noviembre” revisita una herida de Colombia desde el cine: Enrique Rodríguez habla del poder de recordar

“No es solo una película sobre Colombia”, aclara Rodríguez. “Habla de América Latina, de lo que seguimos viviendo: la violencia, la falta de respuestas, la desconexión. Pero también de la posibilidad de sanar. El cine puede ser una forma de volver a mirar”.

El actor destaca la sensibilidad del director Tomás Corredor para abordar un tema tan doloroso. “Tomás tiene el tacto que se necesita para dirigir una historia así. Nos guía con respeto, con empatía, y eso se nota en cada escena, sabe llevarte del punto A al punto B sin problema.”

Más allá de su trabajo en pantalla, Rodríguez, con más de 25 años de trayectoria, combina su carrera artística con su labor como embajador de sostenibilidad de la Cámara Verde, convencido de que el arte también puede ser una herramienta de transformación social. “Mi trabajo como actor y mi compromiso con el planeta están conectados. Ambas cosas buscan lo mismo: conciencia. Si no entendemos lo que hemos destruido, no podemos construir nada nuevo.”, señaló.