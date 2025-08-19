Nostalgia y competencia: revive clásicos como Street Fighter y KOF en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 22 de agosto, la comunidad gamer de Morelia tendrá una cita imperdible en el evento "Viernes Gaming", un espacio gratuito de competencia, nostalgia y adrenalina que se llevará a cabo a las 4:00 p.m. en la Glorieta de McDonald’s, dentro del centro comercial Espacio Las Américas.

Durante el evento, los asistentes podrán revivir clásicos del arcade con videojuegos como The King of Fighters 2002, Marvel vs. Capcom, Street Fighter II y Bomberman, títulos emblemáticos que marcaron a toda una generación.

La experiencia, organizada por Morelia Gaming con el respaldo de Espacio Las Américas y la agencia Rerremedia, busca fomentar la cultura del videojuego en un ambiente sano y competitivo. Además de las partidas casuales, se realizarán competencias entre los asistentes para determinar quién será coronado como el “Rey o Reina del Arcade”.

🎮 Juegos confirmados: