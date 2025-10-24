"Nos sostiene su legado": amigos y familiares marchan en honor a Bernardo Bravo en Morelia

El silencio fue roto finalmente por Navarro Lepe, quien dirigió un mensaje a los medios y ciudadanos, agradeciendo la solidaridad recibida y reafirmando su compromiso de continuar la lucha que su esposo inició. Subrayó que el motor de esta movilización es el mismo mensaje que Bravo defendía: la búsqueda de una paz social verdadera, cimentada en la justicia y la responsabilidad colectiva.

“El trabajo de Bernardo ha sido el campo, y el campo es vida, y así lo veía él. Trabajó por el campo, pero también por la dignificación de las personas del campo. Trabajó por la responsabilidad humana, por la paz, por la igualdad de derechos, porque a final de cuentas eso es lo que da la paz social. Eso es lo que buscaba: generar condiciones justas para las personas”, expresó con voz firme.

Ante las cámaras, manteniendo su tono firme, la viuda del líder social insistió en que los hechos violentos no deben quedar impunes y que el legado de Bernardo Bravo ya representa un movimiento social legitimado por la sociedad michoacana.