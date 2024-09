Nos hubiera gustado más apertura del gobierno saliente: Canacintra Morelia

“Sin lugar a dudas, todos queremos que nos tomen en consideración de una manera mucho más activa, pero nuestra responsabilidad es esa, levantar la mano y decir que aquí estamos presentes y hemos buscado los acercamientos”.

Aramís Sosa agregó que también es necesario romper esos paradigmas que hablan de una confrontación directa entre el sector empresarial y el gobierno, señaló que aunque pueden tener puntos de vista diferentes, al final ambos buscan un desarrollo económico integral.

“A veces eso puede generar otras ideas, pero al final, por supuesto, que nos hubiera gustado tener más apertura y más involucramiento sin lugar a dudas”.

Por otro lado, de cara al arranque del sexenio que encabezará Claudia Sheinbaum, el presidente de la CANACINTRA Morelia proyectó que se espera una desaceleración en el crecimiento de la economía del país a consecuencia de las inversiones que se realizaron durante la administración de López Obrador en las obras insignia del gobierno saliente.

“Los datos por parte del Banco de México y los organismos internacionales establecen que el crecimiento económico del país en el sexenio de Claudia Sheinbaum va a ser desacelerado, no quiere decir que no crezca, sino que no va a crecer a como lo venía haciendo en el sexenio de López Obrador, esto derivado, entre otras cosas, a las inversiones que se estuvieron haciendo por parte del gobierno federal en las grandes obras, como el aeropuerto, el Tren Maya”.

Finalmente, confió en que se tomen en consideración los comentarios de la iniciativa privada para impulsar el desarrollo económico del país.

avl