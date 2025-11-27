“Nos dejan con el corazón destrozado”: feligreses lamentan incendio en el Templo de la Sagrada Familia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Ya no respetan ni la casa de Dios (...)”, lamentaron algunos habitantes de la colonia Felícitas del Río, quienes observaban con evidente tristeza el Templo de la Sagrada Familia, luego de que la mañana de este jueves se registrara un incendio al interior del inmueble.

Mientras elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Morelia y Protección Civil realizaban las diligencias correspondientes en el lugar —que permanecía acordonado—, vecinos y feligreses comenzaron a reunirse, tratando de comprender lo ocurrido y recordando lo que este templo representa para su comunidad.

La señora Lulú compartió a MiMorelia.com que ha asistido al templo desde hace aproximadamente 45 años, y recordó con orgullo que en su momento fue maestra de catecismo.

En este tenor, revivió con nostalgia los años en que el templo logró recuperarse gracias al esfuerzo de las y los feligreses, así como del párroco Julio.