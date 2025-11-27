“Nos dejan con el corazón destrozado”: feligreses lamentan incendio en el Templo de la Sagrada Familia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Ya no respetan ni la casa de Dios (...)”, lamentaron algunos habitantes de la colonia Felícitas del Río, quienes observaban con evidente tristeza el Templo de la Sagrada Familia, luego de que la mañana de este jueves se registrara un incendio al interior del inmueble.
Mientras elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Morelia y Protección Civil realizaban las diligencias correspondientes en el lugar —que permanecía acordonado—, vecinos y feligreses comenzaron a reunirse, tratando de comprender lo ocurrido y recordando lo que este templo representa para su comunidad.
La señora Lulú compartió a MiMorelia.com que ha asistido al templo desde hace aproximadamente 45 años, y recordó con orgullo que en su momento fue maestra de catecismo.
En este tenor, revivió con nostalgia los años en que el templo logró recuperarse gracias al esfuerzo de las y los feligreses, así como del párroco Julio.
“Qué te digo, nos dejan con el corazón destrozado de ver tanta maldad y que no respeten ni siquiera la casa de Dios (...), ojalá que sí se haga justicia”, expresó.
Su sentir fue compartido por otras vecinas presentes, quienes aseguraron que, en las décadas que llevan viviendo en la colonia, nunca habían presenciado un incidente similar.
Otros feligreses también mostraron preocupación y tristeza. Comentaron que desde días atrás ya se estaban organizando para los festejos decembrinos tradicionales, por lo que el siniestro representa un golpe tanto material como emocional.
Mientras los elementos de seguridad ingresaban y salían del inmueble, algunos ciudadanos reiteraron su deseo de que se haga justicia.
De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas heridas, por lo que únicamente se registraron daños materiales.
Sin embargo, varios feligreses recalcaron que las pérdidas van más allá de lo físico, pues este templo ha sido un espacio de fe, encuentro y unión para generaciones enteras.
Cabe resaltar que, mediante un comunicado, Policía Morelia informó la detención de un individuo “sospechoso” relacionado con el incendio, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.
