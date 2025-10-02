Normalistas y colectivos saldrán a marchar este 2 de octubre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 2 de octubre, se prevén diversas movilizaciones en la capital michoacana por parte de estudiantes normalistas y colectivos sociales, lo que podría generar afectaciones viales durante el día.

De acuerdo con el C5 Michoacán, este jueves 2 de octubre se tiene programada una movilización desde las 11:00 horas, partiendo de Ciudad Universitaria (CU) con dirección al primer cuadro de la ciudad. Asimismo, se anticipa otra concentración a las 17:00 horas en la Plaza Melchor Ocampo.