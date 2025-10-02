Normalistas y colectivos saldrán a marchar este 2 de octubre en Morelia
Morelia

Normalistas y colectivos saldrán a marchar este 2 de octubre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 2 de octubre, se prevén diversas movilizaciones en la capital michoacana por parte de estudiantes normalistas y colectivos sociales, lo que podría generar afectaciones viales durante el día.

De acuerdo con el C5 Michoacán, este jueves 2 de octubre se tiene programada una movilización desde las 11:00 horas, partiendo de Ciudad Universitaria (CU) con dirección al primer cuadro de la ciudad. Asimismo, se anticipa otra concentración a las 17:00 horas en la Plaza Melchor Ocampo.

Por su parte, el Comité de Solidaridad con Palestina en Michoacán convocó a sumarse al contingente que partirá también desde la entrada principal de CU, a las 16:00 horas, en el marco de la jornada conmemorativa por la represión estudiantil de 1968 en Tlatelolco.

Entre las demandas que acompañan la marcha se encuentran:

  • Autonomía universitaria.

  • Alto a la represión estudiantil.

  • Ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.

  • Justicia para los desaparecidos.

"2 de octubre no se olvida. ¡Ni perdón, ni olvido!", es una de las consignas compartidas por los organizadores.

Zonas a considerar con posible afectación vial:

  • Avenida Universidad.

  • Avenida Madero (Centro Histórico).

  • Primer cuadro de Morelia y alrededores de la Plaza Melchor Ocampo.

Las autoridades invitan a la población a tomar precauciones, usar rutas alternas y mantenerse informado a través de canales oficiales durante el transcurso de la jornada.

