Normalistas y colectivos saldrán a marchar este 2 de octubre en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 2 de octubre, se prevén diversas movilizaciones en la capital michoacana por parte de estudiantes normalistas y colectivos sociales, lo que podría generar afectaciones viales durante el día.
De acuerdo con el C5 Michoacán, este jueves 2 de octubre se tiene programada una movilización desde las 11:00 horas, partiendo de Ciudad Universitaria (CU) con dirección al primer cuadro de la ciudad. Asimismo, se anticipa otra concentración a las 17:00 horas en la Plaza Melchor Ocampo.
Por su parte, el Comité de Solidaridad con Palestina en Michoacán convocó a sumarse al contingente que partirá también desde la entrada principal de CU, a las 16:00 horas, en el marco de la jornada conmemorativa por la represión estudiantil de 1968 en Tlatelolco.
Entre las demandas que acompañan la marcha se encuentran:
Autonomía universitaria.
Alto a la represión estudiantil.
Ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
Justicia para los desaparecidos.
"2 de octubre no se olvida. ¡Ni perdón, ni olvido!", es una de las consignas compartidas por los organizadores.
Zonas a considerar con posible afectación vial:
Avenida Universidad.
Avenida Madero (Centro Histórico).
Primer cuadro de Morelia y alrededores de la Plaza Melchor Ocampo.
Las autoridades invitan a la población a tomar precauciones, usar rutas alternas y mantenerse informado a través de canales oficiales durante el transcurso de la jornada.
