Normalistas marchan rumbo al Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un contingente de estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) realiza una manifestación esta tarde en Morelia.
El grupo partió desde el Monumento a Lázaro Cárdenas con dirección al Centro Histórico. Hasta el momento, no se han reportado eventualidades durante el recorrido. Elementos de la Policía de Morelia, incluyendo patrullas de vialidad y motopatrullas, acompañan la marcha para brindar seguridad y control vehicular.
La movilización ocupa únicamente el carril con sentido del monumento hacia la Catedral. Las autoridades recomiendan tomar precauciones, ya que este tramo permanece cerrado a la circulación mientras avanza la manifestación.
