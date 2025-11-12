Normalistas marchan rumbo al Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un contingente de estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) realiza una manifestación esta tarde en Morelia.

El grupo partió desde el Monumento a Lázaro Cárdenas con dirección al Centro Histórico. Hasta el momento, no se han reportado eventualidades durante el recorrido. Elementos de la Policía de Morelia, incluyendo patrullas de vialidad y motopatrullas, acompañan la marcha para brindar seguridad y control vehicular.