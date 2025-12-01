Normalistas le prenden fuego a camión repartidor a la altura de Las Tarascas, Morelia

Morelia

La unidad tuvo daños parciales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de normalistas vandalizó un camión repartidor de productos lácteos en el Centro Histórico de Morelia. Los individuos arrojaron una bomba molotov a la unidad para incendiarla, trascendió en la labor noticiosa.

Lo anterior ocurrió la tarde de este lunes sobre la avenida Madero Oriente, en su intersección con la avenida Acueducto, a la altura de la Fuente de Las Tarascas y a pocos metros de la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Se supo que los sujetos, algunos de ellos con el rostro cubierto, atravesaron el mencionado vehículo y le prendieron fuego.

La situación fue reportada a las instancias competentes; posteriormente llegaron unos patrulleros, quienes con extintores sofocaron la lumbre, con lo cual evitaron que el automotor terminara completamente calcinado.

