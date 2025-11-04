Normalistas bloquean y prenden fuego a vehículo en Morelia-Pátzcuaro

Morelia

Únicamente hubo daños materiales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes, un grupo de normalistas atravesó un vehículo y le prendió fuego sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 24 de dicha vialidad, cerca de un punto donde los estudiantes suelen solicitar dinero a los automovilistas.

La situación fue reportada al número de emergencias 911. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para restablecer el orden en la zona.

Cabe recordar que, horas antes, los normalistas habían bloqueado la carretera, pero se retiraron tras la llegada de los policías. Sin embargo, regresaron al anochecer para incendiar el citado automotor.

