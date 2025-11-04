Normalistas bloquean y prenden fuego a vehículo en Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes, un grupo de normalistas atravesó un vehículo y le prendió fuego sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 24 de dicha vialidad, cerca de un punto donde los estudiantes suelen solicitar dinero a los automovilistas.

La situación fue reportada al número de emergencias 911. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para restablecer el orden en la zona.