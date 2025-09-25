Normalistas alistan movilizaciones en Morelia y en otros puntos del estado este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de C5 Michoacán alertaron sobre posibles afectaciones viales en distintas zonas del estado, debido a movilizaciones relacionadas con escuelas normales.

De acuerdo con reportes en redes sociales, un grupo de normalistas de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) se congregó en la explanada de la Plaza de los Niños Héroes de Morelia, frente al IMSS, para celebrar su aniversario número 42, lo cual incluiría una caravana con actividades deportivas sobre la avenida Madero.