Nombran a Pablo Alarcón como nuevo titular de la SSPC de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 12 votos a favor, esta mañana José Pablo Alarcón Olmedo fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de este lunes, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar presentó la terna correspondiente, la cual estuvo integrada por Pablo Alarcón, Isaac Olguín Guerrero, actual comisario de la Policía Morelia, y Anabel Rubira Vidrio, directora de Estado Mayor.

Posteriormente, se entregaron las cédulas con los perfiles a las y los integrantes del Cabildo, quienes emitieron su voto y lo depositaron en la urna correspondiente.