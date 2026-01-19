Nombramiento de Isaac Olguín refleja el alto perfil de elementos de la Policía Morelia: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La integración del Isaac Olguín Guerrero a la Comisaría Regional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refleja el alto perfil de todas y todos los que integran la Policía Morelia ya que fue el mejor calificado para obtener este cargo, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Comentó que Isaac Olguín se formó en la Policía Morelia y ocupó el puesto de Comisario y Coordinador General Operativo, demostrando un sobresaliente nivel de compromiso, responsabilidad y lealtad institucional.