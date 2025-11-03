Noches de Museo: Jóvenes pianistas brillan en el Clavijero

La presentación estará a cargo de Fátima Sofía Apan Bárcenas, Diego Baltazar Santamaría y Jesús Sánchez García, quienes interpretarán obras de grandes compositores como Schubert, Bach, Czerny, W. A. Mozart y Felipe Villanueva, entre otros.

El evento se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala 8 del Centro Cultural Clavijero, con entrada gratuita para todo el público.

Noches de Museo es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Michoacán que busca acercar el arte a la ciudadanía en espacios históricos. En esta ocasión, el público podrá disfrutar del talento emergente de estos tres pianistas mexicanos.

BCT