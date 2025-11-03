Noches de Museo: Jóvenes pianistas brillan en el Clavijero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música clásica se hará presente en el corazón de la ciudad con una nueva edición de Noches de Museo, que en esta ocasión contará con la participación de jóvenes pianistas del Conservatorio de las Rosas.
La presentación estará a cargo de Fátima Sofía Apan Bárcenas, Diego Baltazar Santamaría y Jesús Sánchez García, quienes interpretarán obras de grandes compositores como Schubert, Bach, Czerny, W. A. Mozart y Felipe Villanueva, entre otros.
El evento se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala 8 del Centro Cultural Clavijero, con entrada gratuita para todo el público.
Noches de Museo es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Michoacán que busca acercar el arte a la ciudadanía en espacios históricos. En esta ocasión, el público podrá disfrutar del talento emergente de estos tres pianistas mexicanos.
