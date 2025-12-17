Noche llega este miércoles con concierto navideño en centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 17 de diciembre, el centro de Morelia se vestirá de navidad con el esperado concierto del Coro Universitario Nicolaita.

El evento será parte de la 13ª edición del Festival Navideño de Música de Morelia.

El evento comenzará a las 8:00 p.m. en la emblemática Plaza de Armas, a un costado de la catedral.