Noche llega este miércoles con concierto navideño en centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 17 de diciembre, el centro de Morelia se vestirá de navidad con el esperado concierto del Coro Universitario Nicolaita.
El evento será parte de la 13ª edición del Festival Navideño de Música de Morelia.
El evento comenzará a las 8:00 p.m. en la emblemática Plaza de Armas, a un costado de la catedral.
El Coro Universitario Nicolaita, reconocido por su calidad vocal y musical, será el encargado de llenar de melodías navideñas la noche moreliana.
El repertorio incluirá piezas tradicionales que celebran la Navidad, creando una atmósfera especial en el corazón de la ciudad.
El evento es de entrada libre, por lo que se invita a toda la familia moreliana a unirse a esta noche de música, alegría y espíritu navideño.
La Plaza de Armas será el lugar ideal para disfrutar de esta celebración que marcará el inicio de las festividades decembrinas en la capital michoacana.
