¡Noche de película! Catedral de Morelia se iluminará al ritmo de Piratas del Caribe este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 18 de octubre, la ciudad vivirá una noche de película con el regreso del espectáculo “Luces de Catedral”, que se presentará a las 21:00 horas frente a la Catedral de Morelia, acompañado de la épica canción “Piratas del Caribe”.
Aunque previamente se había anunciado una nueva melodía como tema para octubre, esta semana se mantiene la banda sonora del famoso filme protagonizado por Johnny Depp.
La música compuesta por Hans Zimmer, conocida por su intensidad y emoción, vuelve a ambientar este espectáculo que combina pirotecnia, iluminación sincronizada y una experiencia visual única sobre la majestuosa Catedral de Morelia.
El espectáculo ha logrado consolidarse como un atractivo turístico y cultural que cada sábado atrae a cientos de visitantes y locales.
Recuerdan que, como cada sábado por la noche, la ciudad de Morelia se transforma en un espectáculo visual gracias al videomapping proyectado en la Plaza Valladolid. A las 21:30 horas, la fachada del templo de San Francisco cobra vida con imágenes, luces y música que narran historias del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Este show inmersivo fusiona arte digital y arquitectura, sorprendiendo tanto a turistas como a locales.
El videomapping se ha consolidado como una de las atracciones gratuitas más populares del centro histórico, ofreciendo una experiencia distinta cada semana. La proyección está diseñada para resaltar los detalles del edificio con animaciones vibrantes y una narrativa visual que honra las raíces de Michoacán. Es, sin duda, una parada obligada para quienes buscan vivir la magia nocturna de Morelia.
SHA