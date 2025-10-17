¡Noche de película! Catedral de Morelia se iluminará al ritmo de Piratas del Caribe este sábado

🎶 Una catedral al ritmo del cine

La música compuesta por Hans Zimmer, conocida por su intensidad y emoción, vuelve a ambientar este espectáculo que combina pirotecnia, iluminación sincronizada y una experiencia visual única sobre la majestuosa Catedral de Morelia.

El espectáculo ha logrado consolidarse como un atractivo turístico y cultural que cada sábado atrae a cientos de visitantes y locales.

Recuerdan que, como cada sábado por la noche, la ciudad de Morelia se transforma en un espectáculo visual gracias al videomapping proyectado en la Plaza Valladolid. A las 21:30 horas, la fachada del templo de San Francisco cobra vida con imágenes, luces y música que narran historias del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Este show inmersivo fusiona arte digital y arquitectura, sorprendiendo tanto a turistas como a locales.